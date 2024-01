Javier Ruiz, sobre el valor de los trabajadores mayores de 55: "Aumentan la productividad de las empresas"

Pero hay otra parte del mercado laboral que les afecta, más allá de sus bondades. Sigue habiendo una tasa de paro cercana al 12% y, si estos trabajadores no van abandonando sus puestos, es difícil que los trabajadores más jóvenes entren en el mercado, aunque no debería verse así, pues l a complementariedad de perfiles probablemente aumente la productividad, lo dice el propio informe de Oxford Economics.

Por su parte, las prejubilaciones van camino de ser totalmente insostenibles. La esperanza de vida ha aumentado más de diez años en pocas décadas, es decir, si vives más y te jubilas a la misma edad, cada vez te quedan más años para gastar. Por tanto, o más gasto público en pensión para que los jubilados no pierdan calidad de vida; o pensiones más bajas, de ahí la intención de seguir alargando la edad de jubilación.

No solo eso, una prejubilación a los 55 años significa pagar una pensión unos 30 años con cada vez menos jóvenes entrando al mercado de trabajo. Se ve claramente en la pirámide de población, que ya no tiene esa forma. La población adulta, entre los 40 y 64 años, es mucho mayor que la de jóvenes, que son quienes deben sostener esas pensiones. Es decir, los jóvenes no dan abasto para pagar tantas pensiones.