Javier Ruiz, sobre la deuda de los hogares: "Los mayores de 55 y de clase media están hasta el cuello"

Es cierto que muchos hogares con empleos estables han decidido que, dado que los tipos de interés están muy altos, era buen momento para saldar deudas o amortizar la hipoteca y no pedir préstamos, pero la clase media, y de ahí para abajo, pasa por verdaderos apuros económicos. Literalmente están endeudados hasta el cuello . Sobre todo los mayores de 55 años y con hijos en edad universitaria. Si la cifra de deuda promedio por créditos personales está en 28.415 euros, en los sénior asciende a 40.953 euros en deudas, según datos del Banco de España.

Y no solo aumenta el tamaño, también lo hacen los intereses de la deuda , que se han duplicado: del 2,3% en diciembre de 2021 ha saltado al 4,6% en noviembre de 2023. Mientras, el crédito nuevo está a más del 5% . Los créditos hipotecarios han pasado del 1,5% al 3,6% ; para las empresas pedir un crédito también es más caro, ya que los intereses pasan del 3% al 5% ; y en los créditos al consumo pasan del 6 al 8% .

El número de hogares que se endeuda sube: si en abril era el 16,8% ahora ronda el 19,7%, lo que significa que uno de cada cinco se ha endeudado más. No es de extrañar que muchos caigan en las estafas de los créditos rápidos. Mucho cuidado con lo que se pone como aval -una casa, el coche- porque puedes perderlo. Y cuando no es así, los intereses que pueden cobrarte son disparatados, de auténtica usura. El crédito fácil no existe en economía. Todo cuesta. Si se necesita dinero, cualquier opción es preferible antes que una de estas casas de crédito rápido.