Javier Ruiz, sobre la sanción a las aerolíneas: “Les sale rentable abusar del cliente y pagar la multa”

La sanción para Ryanair, Volotea, Vueling y Easy Jet es histórica. Multiplica por 50 la mayor multa que habían impuesto antes las autoridades de consumo, que era de 3 millones de euros. Son cuatro las prácticas que técnicamente quedan prohibidas a partir de ahora. La principal, cobrar el equipaje de mano (ya sea un bolsito o una mochilita) a bordo. Se considera que esta práctica es abusiva porque no hay ningún servicio que ofrecer (es decir, lo custodias y lo cargas tú) y, por tanto, no debería haber ningún cobro.