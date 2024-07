Javier Ruiz, sobre la reducción de la jornada laboral: "Necesitamos más inversión, no más horas en la silla"

Se trata de una debate en el que no se puede generalizar y que contiene mucha letra pequeña, porque en España ya no se trabajan 40 horas a la semana de media. Hay sectores muy productivos, por ejemplo en contabilidad o sectores tecnológicos, donde el trabajo se saca en menos tiempo. Y hay otros campos, como la hostelería o la restauración, que exigen las 40 horas o más. Así que el problema es que esta media es asimétrica, no vale para todas las industrias. Y por tanto, no hay una solución para todos los sectores económicos: la reducción de jornada es muy distinta en una oficina que en una sala de restauración en Vallecas.