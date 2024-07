Javier Ruiz, sobre el aumento del precio del turismo: "Son las vacaciones más caras de nuestra vida"

Entre otros cambios, la pandemia trajo un nuevo estilo de vida que hoy se conoce como Economía del vivir. "Desde el covid, priorizamos vivir a tener", explica el periodista. Eso implica que le concedemos más valor a todo lo que tiene que ver con la experiencia respecto a la compra. Ya no nos interesan tanto los productos u objetos, sino lo que está destinado a generar recuerdos. Y el viaje, hacer turismo , es la experiencia que más satisface... y la que ha experimentado más subidas .

¿Pueden los españoles irse de vacaciones? Javier Ruiz es categórico: "Estas son las vacaciones más caras de nuestra vida. Quienes disfrutan de rentas altas no van a notarlo tanto, pero los que aún no se han repuesto de la crisis de 2008 no pueden salir. Es el momento de la casa del pueblo, tirar de familia o ser aún más amigos de los amigos que tienen piscina".