Javier Ruiz, sobre la desigualdad generacional: "La vivienda es hoy un listón insalvable"

No es cuestión de que los jubilados sean más ricos, sino de que los jóvenes (entendiendo por jóvenes los menores de 45 años) son cada vez más pobres. No tienen riqueza y sus salarios son precarios, pero el principal problema es la vivienda, que es un listón insalvable. Quien pudo comprar casa antes del boom inmobiliario tiene un activo que se ha revalorizado. Si se adquirió por 100.000 euros ahora vale 350.000. Hace diez años, incluso algo menos, los jóvenes aún podían acceder a este mercado. Hoy ya no.