Javier Ruiz, sobre la vuelta al trabajo: “No seas mula de carga, sino poni de oficina”

Trabajar como una bestia no siempre es la mejor estrategia para triunfar. Al menos eso es lo que sostiene un artículo 'The Wall Street Journal' que divide a los trabajadores en mulas de carga y ponis de oficina . Y tus posibilidades de prosperar dependerán mucho de si estás en un grupo o en otro. En el inicio de una nueva temporada de 'MoneyTalks', Javier Ruiz nos explica esta curiosa tesis, y además pasa revista a temas de actualidad como la desconexión digital, la reducción de jornada y los datos del paro.

Una mula de carga en el trabajo es aquel empleado que siempre está dispuesto a dar más, que procura llegar a todo y que no escatima en echar horas extra siempre que sea necesario, e incluso si no lo es. El gran problema de la mula es que su trabajo se convierte en la expectativa de sus jefes y compañeros. Es decir, si estás operativo las 24 horas del día eso es lo que la gente va a esperar de ti, con lo cual ese esfuerzo de más pasa a convertirse en el mínimo que te exigen .

El problema de las mulas es que al final hacen el trabajo de los ponis y, dado que los jefes no lo pueden reconocer, tampoco lo van a premiar o retribuir. Además, lo que hace la mula es lo que se espera de un trabajador, es decir, no se considera que eso sea un mérito especial. La conclusión a la que llega el artículo, apoyado en numerosos estudios económicos, es que ser una mula de carga en el trabajo es una estrategia perfecta para fracasar. Por tanto, el consejo es que no seas mula, sino poni de oficina. No curres demasiado.