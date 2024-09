Javier Ruiz, sobre el aumento del precio de la vivienda: "Los constructores no quieren construir masivamente para no bajarlo"

No todas las constructoras ni inmobiliarias lo hacen, pero sí hay otras cuyas exigencias son abusivas. "Para que los inquilinos pasen el cásting, se están generalizando prácticas invasivas e ilegales. Nos referimos a cobrar varios meses por adelantado o a pedir un listado de gastos, lo más invasivo que yo he visto. Son ilegales, pero si no se hacen, se pierde la casa", asegura Ruiz.