Javier Ruiz y la subida del IVA de los alimentos: "Los ciudadanos temen un 'efecto clavada' y que nadie haga nada"

Esa bajada, de hecho, ha sido tan suave que para muchos consumidores ha resultado imperceptible. "Muchos supermercados que remolonearon para marcar esta bajada en los precios, ahora lo han subido inmediatamente acusando al gobierno". Ruiz va más allá, "Muchas cadenas aprovecharon para subir márgenes, algo que estaba prohibido por ley, y sin embargo no se hizo nada, pese a las denuncias de los consumidores y los requerimientos del gobierno. ¿Por qué no se hace nada? Porque no hay suficiente inspección. El debate es que no hay una fiscalización de las subidas y bajadas de impuestos y los supermercados hacen, literalmente, lo que les apetece", asegura el periodista.