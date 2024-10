Como explica el periodista, Portugal tiene la tasa de emigración juvenil más alta de Europa. El país luso, como otros de su entorno, ve cómo sus jóvenes, una vez formados y cuando empiezan a ser 'rentables' (comienzan a trabajar y a pagar sus impuestos), se van fuera en busca de sueldos más altos. "Lo que está haciendo Portugal es decir 'no te puedo pagar mucho dinero, pero puedo hacer que no pagues impuestos'. Está diciendo 'soy un paraíso fiscal juvenil'. Se abre así la puja por el talento joven y la caja de Pandora de la fiscalidad en Europa", asegura Javier Ruiz, para quien la medida no es mero brindis al sol: "El gobierno lo ha incluido en los presupuestos generales del estado y ha cuantificado lo que deja de recaudar: 650 millones de euros. Esta medida no es ninguna ocurrencia".