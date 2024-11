Javier Ruiz, sobre el coste económico de la DANA: "Es la factura del cambio climático: se paga en vidas"

El periodista comienza alertando contra el fraude . Aconseja hacer las donaciones en las páginas específicas de cada ONG. "No solo hay garantías, sino que desgrava", afirma, antes de compartir otro consejo: "Si os piden donaciones en bitcoins, mala cosa", asegura.

Para Ruiz no cabe duda de que esta catástrofe está provocada por el cambio climático . "Hasta ahora, veíamos el cambio climático en una pantalla grande, al margen de nosotros. Pero ahora lo hemos visto muy cerca, en la pantalla del móvil", asegura el periodista. "Esta es la factura del cambio climático : se paga en dinero y en vidas. Es mucho más caro no invertir en previsión . Ahora tenemos una catástrofe climática, una tragedia y una catástrofe económica", afirma sin dudar.

En cuanto al escenario laboral, "Volvemos a la época de la pandemia. Si no se puede ir a trabajar, habrá una prestación del 100% del salario y las empresas pueden declarar un ERTE por fuerza mayor. También vuelve el programa 'Me cuida', que permite que los trabajadores que no puedan cumplir con toda su jornada laboral se lo comuniquen a su empresa sin penalización de salario", explica Ruiz.