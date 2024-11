Javier Ruiz, sobre cómo influye Trump en nuestro bolsillo: “Vamos a pagarlo hasta en los calzoncillos”

El Donald Trump de 2024 es mucho peor que el que asumió la presidencia en 2017. No tanto porque tenga mayor respaldo popular -5 millones de votos de diferencia-, sino porque carecerá de contrapesos . Los republicanos van a controlar el Senado y el Congreso, así que todas las políticas que dicte no van a encontrar los frenos tradicionales. Va a ser un Trump con esteroides . Y esto es una de las noticias económicas más preocupantes que hemos vivido en los últimos años.

No olvidemos que las guerras comerciales no se quedan en un solo disparo, sino que son in intercambio de fuego. Eso significa que si EEUU impone aranceles a Europa, probablemente Europa hará lo propio con EEUU. Así que los coches americanos (Tesla, Ford) también serán más caros aquí. La industria del automóvil es la primera víctima de Trump, que creyendo que protege a EEUU va hacer que se venda menos y se pague más.