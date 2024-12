Javier Ruiz, sobre cómo nos afectan los cambios en la pesca: “Vienen Navidades con marisco más caro”

El otro gran inconveniente que plantea el acuerdo de la UE es que los peces no saben de fronteras. Es decir, que la flota europea pesque menos no va a solucionar el problema de sostenibilidad del Mediterráneo. Lo que se necesita es una solución global, que implique también a países como Túnez, Turquía o Argelia, que también pescan mucho en sus aguas, y no solo a los europeos. Si el Mediterráneo no se regenera, en el futuro no vamos a tener especies que pescar. Tenemos que salvarlo entre todos.