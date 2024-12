En materia de precios todo debiera moderarse , salvo que haya una catástrofe económica de por medio. Y esto por varios motivos. En primer lugar, porque el petróleo se ha templado y hay menos consumo. En segundo lugar, porque las tensiones inflacionistas que hemos vivido han hecho que mucha gente ya no pueda más, con lo que tampoco hay margen para más subidas. Y finalmente, porque algunos bienes están empezando a bajar , por ejemplo, el aceite de oliva.

En cuanto a los salarios , lo cierto es que este último año han ganado poder adquisitivo . Nos estamos recuperando, pero no todo lo que se perdió en 2020. Y ese el gran problema. Los salarios subirán un poco más y los precios un poco menos. Ya se sabe que cuando uno se empobrece lo hace de la noche a la mañana, pero la recuperación suele tener ritmos glaciares .

Al menos para 2025 el Gobierno se ha comprometido a que el salario mínimo interprofesional (SMI) no se empobrezca. Su subida está teniendo un efecto positivo en la reducción de la desigualdad en España. Los pobres están ganando un poco más y se respira algo más tranquilo por la parte baja de la renta. En la agenda del Ejecutivo hay una posible mejora de entre el 4 y el 6% , lo que significaría pasar de los 1.134 euros al mes a los 1.180.

Respecto a la vivienda, los precios calientes son algo que vamos a tener como tortura y cruz en los próximos años, no solo en 2025. Están bajando las hipotecas y la gente que tenía en mente comprar sabe que es ahora o nunca. Por eso estamos en niveles de operaciones que se veían desde hace 17 años, y en niveles de precio propios de la época de la burbuja inmobiliaria. Pero esto no es una nueva burbuja. Tenemos 3,3 millones de habitantes más en nuestro país y no hay tantas casas. Mucha demanda y poca construcción. O nos ponemos a construir ya o este problema de precios se hará perpetuo.