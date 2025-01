No hay vuelta atrás. La jornada laboral ordinaria de 40 horas pasará sí o sí a ser de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo. Todas las empresas van a tener que adoptar ese techo , que, en teoría, beneficiará a unos 12 millones de empleados, pero ¿esto qué significa? ¿Lo van a respetar todas las compañías? ¿La inspección de Trabajo va a poder controlar todo esto? Muchas incógnitas y una sola certeza: la ley es una cosa, pero la práctica y los derechos se conquistan mucho más despacio .

En cualquier caso, los convenios colectivos serán clave para especificar cuestiones como horarios y distribución en la semana, teniendo en cuenta las necesidades y peculiaridades de cada sector . No es lo mismo recortar horas en contabilidad o tecnología que en hostelería o restauración.

También se establece que aquellos trabajadores cuya jornada laboral ya fuera de 37,5 horas o inferior no verán ningún cambio en sus condiciones laborales . Así, los funcionarios que ya trabajaban esas horas se quedan igual. No se les recorta más. En los convenios colectivos sí se puede negociar a la baja y quizás bajar un poco más.

La gran pregunta en el aire es cómo afectará la reducción de la jornada al empleo. No hay una respuesta definitiva, pero lo cierto es que los países que han ido por este camino no han vuelto atrás. La productividad aumenta y también lo hace el retorno. Menos horas de trabajo permiten a la gente salir y consumir más, multiplicar el ocio y ganar en salud. Y conviene no olvidar que en la práctica se trata de una subida de sueldo para el empleado, puesto que cada hora vale más.