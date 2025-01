El Gobierno no tiene competencias en materia de vivienda, transferidas a ayuntamientos y autonomías, pero sí puede actuar aportando seguridad jurídica (BOE mediante) y jugando con los impuestos . Sin embargo, la carta de las desgravaciones tiene dos problemas. Uno político, porque se necesitan mayorías parlamentarias, y otro de aplicación práctica. Como filosofía, las bonificaciones fiscales están muy bien, pero la munición parece escasa ante el calibre del problema. No da la sensación de que muchos propietarios vayan a bajar los precios porque se desgraven.

Por otra parte, el PSOE propone un sistema de garantías públicas para propietarios e inquilinos inspirado en el modelo francés . Si no paga el inquilino lo hará el Estado , que después dará un margen de dos meses para que el arrendatario se lo retribuya. De no hacerlo, podría desalojarlo. Este modelo pretende disipar dudas en el propietario que duda entre si poner su piso en alquiler, pero tiene complejidad y requiere de muchas modificaciones legislativas.

El gravamen fiscal de hasta el 100% para extranjeros no comunitarios ha levantado polvareda. Lo cierto es que los ricos extranjeros que compran una casa en la Costa del Sol no son los responsables de que el alquiler haya subido en Madrid. El calentamiento del mercado no viene precisamente de aquí. Esta medida no afecta a un gran volumen (27.000 viviendas en un parque de millones) pero tiene un gran perjudicado: el mercado inglés. Es una señal política, pero que poco o nada soluciona en el día a día.