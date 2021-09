En opinión del periodista, "el sistema de precios está roto desde hace años. ¿Qué tenemos? Para entendernos estamos comprando jamón barato pagándolo a precio de pata negra . Así funciona el sistema marginalista, el nuestro". En este sistema, "el último gramo de energía es muy caro y afecta a todo . Si el gas se dispara de precio, se dispara todo el sistema eléctrico". En este contexto, las tan mencionadas energías renovables tampoco son la solución: "da igual tener renovables o no cuando estás comprando mortadela a precio de un buen jamón" . Es decir, si la renovable cuesta entre 10 y 20 euros; la nuclear, 40, y la de CO2 y gas, 100, "tenemos un sistema que hace que todo lo paguemos a 100", señala.

El sistema de precios marginalista no funciona en toda Europa. "Francia tiene un modelo segmentado en que las nucleares no compiten con las hidráulicas. En España es como si en la misma carrera compitieran yates, coches, metros, aviones… Todos son medios de transporte, pero ¿deben competir todos? Hay que segmentar. Por otro lado, la energía se grava con muchos impuestos . Esto ha empezado a corregirse poco a poco", explica. Sin embargo, sigue sin ser suficiente cuando persiste el problema principal: un sistema de precios que prioriza el coste de la energía más cara.

En opinión de Javier Ruiz, el gobierno no está respondiendo con suficiente agilidad. " No hay cosa más urgente para este gobierno . Pero está actuando con tanta cautela, va tan despacio que en invierno va a haber pobreza energética. El ejecutivo tiene que pisar el acelerador y aprobar un Real Decreto para regular, que es lo que aplica en los casos de urgente necesidad. Pero han optado por la vía del Proyecto de Ley, que es mucho más lenta".

El periodista apuesta por una intervención rápida del ejecutivo : "el gobierno ha de actuar y las eléctricas también pueden actuar dando un paso adelante. Lo ideal sería alcanzar un acuerdo , pero si no se logra, hay que regular . Y es algo que está al margen de los partidos políticos. Hace unos años, Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital del gobierno del PP, experto del sector, intervino el mercado eléctrico porque se le echó un pulso al gobierno".

Podemos pide límites en el mercado de los precios al tiempo que plantea un sistema de techos. "El socio del gobierno pide que hidráulicas y nucleares compren hasta un tope y que se cree una empresa pública . La primera cosa es complicada porque la Comisión Europea no lo permite. Francia lo puede hacer con la energía nuclear porque allí las nucleares son públicas y esa energía se vende a lo que dicte el gobierno. Sobre crear una empresa pública, es realista, pero no es rápido. Todas las concesiones estatales a los 20 años revierten al estado, pero en este momento algunas empresas pueden tardar 10 años en vender. La única solución es cambiar el sistema de fijación de precios".

Este verano ha surgido, además, un nuevo escándalo: "la CNMC dice que se ha estado facturando a los consumidores hasta un 30% de más. Hay 240.000 recibos erróneos . Las eléctricas dicen que se está solucionando, pero hay 150.000 personas pendientes de recibir su dinero. La CNMC no dice quién ha abusado, cuándo y cuánto . No hay manera de reclamar".

No es raro que las compañías eléctricas estén sufriendo un desgaste en la opinión pública. A la subida de los precios, a este desgaste también contribuye la teoría de las puertas giratorias. ¿Hasta qué punto? "Quiero y necesito creer que no. Pero sí me doy cuenta de que hay muchos analistas, supuestamente independientes, que trabajan para Iberdrola etc… Hay conflictos de intereses".