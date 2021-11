Javier Ruiz, sobre las criptomonedas: "Es el salvaje oeste, puedes encontrar oro y forrarte o venir los cuatreros y desplumarte"

"Lo que estamos viendo hoy es el pánico a que todo esto vuelva a empezar", explicaba, con relación a la nueva cepa que, en ese momento, llevaba 22 casos localizados en el mundo. " Hay que vacunar al planeta, es la única forma que tienes de salvar la economía. Hasta que no estemos a salvo todos, no está a salvo nadie", concluía.

Con respecto a las críticas, Ruiz comentaba que "Iniesta no es experto en finanzas, pero es que hay un proselitismo importante y cierto apostolado. Los que invierten en bitcoin no aceptan la crítica, pero tiene enormes riesgos . Lo único que estamos diciendo es que hay que tener cautela y educación. Perder el dinero alegremente es un poco suicida, la CNMV está en lo cierto". "Cuando el dinero viene a buscarte a ti, desconfía", remataba.

La clave en el mercado de las criptomonedas es que son mercados no regulados, no hay nadie detrás a quien puedas reclamar: "Es un activo de alto riesgo y no tiene posibilidad de reclamar porque no hay una autoridad financiera detrás. Es el salvaje oeste, puedes encontrar una mina de oro y forrarte o pueden venir los cuatreros y desplumarte". En palabras del experto, este dinero se ha usado muchas veces para "lavar negocios" porque "nadie te pregunta de dónde viene".