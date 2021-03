Javier Ruiz: "La crisis del empleo empieza ahora, mejor bombear a las empresas que gastar en desempleo cuando estén muertas"

Cada viernes en 'Moneytalks', en directo en Instagram, Javier Ruiz nos explica de manera sencilla los grandes titulares de la prensa económica

En esta ocasión, nos lo ha explicado todo sobre los nuevos datos del parto y lo que está por venir

“Quiero creer que va a haber ayudas, que el Gobierno va a cambiar esto. Si no, me temo que lo que va a cambiar es el Gobierno"

Los datos del paro son más preocupantes de lo que pensamos. Acabamos de conocer los datos de febrero y España vuelve a los 4 millones de parados. Esta semana, Javier Ruiz se ha pasado por 'Moneytalks', en directo en nuestra cuenta de Instagram, para explicarnos todo sobre estas cifras y también lo que está por venir.

Hay mucho paro embalsado, las compañías están empezando a anunciar ya ERES. Hay ya 26.000 despidos anunciados y todavía no ejecutados. "La foto general es que tenemos un problema de paro pasado. En España, el motor del empleo siempre arranca en febrero. Este año no sólo no ha arrancado, sino que está habiendo despidos", ha comentado Javier. En su opinión, es "algo lógico porque muchos negocios están cerrados y muchos siguen sin recibir ayudas".

Además, "la foto particular de lo que viene por delante es que hemos dejado atrás la pandemia, pero en términos de empleo vamos a empezar ahora la crisis". Javier augura que lo que va a haber, además de todo esto en términos de empleo, es consolidación en términos de empresa: "Las grandes empresas van a hacerse todavía más grandes, se van a comer a pymes porque tienen capacidad para comerse a la competencia a precio de saldo. Las grandes marcas están fagocitando a las que tienen menos capacidad de respuesta", ha añadido el experto.

En esta crisis, hay sectores distintos que sufren de manera diferente. Por ejemplo, en el sector de la banca, Javier ha explicado que "los bancos tienen hoy la misma plantilla que tenían en 1970, a este grado de reducción de plantilla se ha llegado. La pandemia ha acelerado muchas cosas, pero hay mucho que no es sólo por la pandemia, es por el modelo de negocio".

Asegura que no le preocupan los cambios, pero sí le preocupan las redes: "No puedes hacer nada por que no haya despidos, pero sí por recoger al trabajador, formarlo y volverlo a introducir en el mercado laboral". Asegura que ese el mensaje positivo que hay que dar: "hay que recoger a toda esa gente, darles una cobertura de desempleo como si fuera una alfombra roja para que caigan en mullido, y tener un sistema para recolocarlos. La clave no es solo frenar el desempleo, es hacer que no se conviertan en parados de larga duración".

Para el sector del turismo, además, Javier reclama ayudas directas. "Es el sector que más me preocupa. En el sector del turismo llevamos un 18% de la mano de obra en la calle ya. Ahí es donde tienen que estar la solución: ayudas y cobertura para esta gente". Porque, afirma, esto "lo vamos a pagar igual: ya sea en subsidios o en ayudas. Así que mejor bombear a las empresas para que sigan vivas que gastar luego en desempleo, cuando estén muertas".



Sin embargo, desmiente que vayamos directos a una crisis de solvencia: "No lo va a haber. España no tiene ni siquiera su propia moneda. No creáis a los que dicen que viene un corralito. El BCE ha emitido deuda suficiente".