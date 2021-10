Javier Ruiz, sobre la edad de jubilación: "Hay hacer que las empresas no liquiden a sus trabajadores a los 57 o 60"

El analista ha aclarado que hay parte de verdad en dichas declaraciones: "La verdad es que va a haber que trabajar más años , aunque sea algo que no gusta escuchar". " No es verdad que el sistema esté quebrado , pero que hay que tocarlo es inevitable", ha comentado, algo que ya nos había adelantado en intervenciones anteriores de 'Moneytalks'.

Es obvio, no obstante, que esta solución no puede afectar a los trabajadores de todos los sectores de la misma manera: " No se puede trabajar más años con labores de penosidad : a los mineros o a las Kellys no se les puede hacer que trabajen más años. Esto es indiscutible", ha expresado.

Del mismo modo, nuestro analista ha criticado el argumento de algunos que aseguran que si se mantiene a las personas más mayores en el mercado no habrá sitio para los jóvenes: "Es un poco falaz. Mirad cómo hemos crecido en España. La economía crece y hay capacidad de dar más. No se puede precarizar el mercado laboral por abajo y por arriba. "Un chaval que cobra 700 € no puede pagar una pensión de 1000 €. Hay que subir el salario. Yo sé que no les gusta a los sectores liberales, pero la gente más precaria no puede seguir viviendo así".