Javier Ruiz, sobre la ley contra la temporalidad: "La explotación laboral existe, pero hay muchos empresarios que quieren que esto funcione"

El primero es el límite temporal , que permite que los contratos temporales sean únicamente de tres meses: "Se pueden prorrogar hasta los seis meses, pero no se pueden consumir". Esto significa que el que pase más de cinco meses, ya no es un trabajador temporal, sino fijo.

El segundo es el límite de cantidad, que establece cuotas de trabajadores temporales en función del número de trabajadores en plantilla: "Una empresa de uno a cinco trabajadores puede tener a uno de ellos como temporal, no más. De seis a diez trabajadores, dos. De hasta 30 trabajadores, tres temporales. Y, a partir de ahí, porcentajes. Hasta 500 trabajadores, un 4% de tu plantilla como temporales. No me camufle entre mucho temporal, trabajos que son fijos".