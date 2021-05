Javier Ruiz, sobre cómo será nuestro verano: "El pasaporte turístico es muy cuestionable"

Su introducción sobre el tema, ha sido optimista: "Ya no es el verano de los aviones desiertos. Vamos a encontrar asientos vacíos, esto aún no ha vuelto, pero está volviendo", ha explicado.

Asimismo, ha puntualizado que, de momento, este método no significa que vayan a volver los turistas extranjeros "porque nuestra tasa de incidencia aún es muy alta y seguimos teniendo cierto riesgo". "La curva va a bajar, gracias a la vacunación, pero muy despacio. No estamos abiertos al turismo", ha manifestado. En este punto, el Gobierno acaba de anunciar que España reabrirá el turismo sin restricciones para Reino Unido a partir del próximo lunes y a partir del 7 de junio para los vacunados sin tener en cuenta el lugar de procedencia.

Para que el sector vuelva a la normalidad y se vuelva la actividad, no es sólo necesario que vuelvan los turistas españoles, también necesitamos turismo internacional . En este punto, Javier ha mostrado un gráfico (que puedes ver, junto a la charla completa, en el vídeo de la parte superior) en el que se muestra el porcentaje de turistas españoles y extranjeros que ya han hecho sus reservas para este verano, sobre el total que se estima. Los españoles suponen el 65%, mientras que los extranjeros no son más del 5 %.

Con respecto a las previsiones que se hacen para este verano, el experto asegura que "está volviendo el turismo, pero a unos precios absolutamente desorbitados". En su opinión, "la parte de la hostelería es distópica porque puede entrar alguien por la puerta y contagiarme, pero yo no estoy vacunado. Los clientes están vacunados, pero la gente de la hostelería, no". Esto supone un problema de seguridad sanitaria .

También ha explicado que existe un proyecto de la UE para modernizar el sector turístico y acabar con el turismo de sólo sol y playa. "Yo tengo sentimientos encontrados", ha comentado, "a mí no me gusta el desprecio al turismo de sol y playa, porque es el 13 € de nuestro PIB. Es algo que podemos importar y no impide que podamos hacer otras cosas. Importar turismo nos ha funcionado. El turismo mueve una salvajada de dinero. Es verdad que no se puede depender sólo de eso, pero es un sector que hay que cuidar y, claro, también se debe modernizar. La UE va a ayudar a hacerlo".