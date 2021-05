Javier Ruiz explica los impuestos que vienen: "Además de los peajes, hay otros del transporte que van a subir"

Cada viernes en 'Moneytalks', en directo en Instagram, Javier Ruiz nos explica de manera sencilla los grandes titulares de la prensa económica

En esta ocasión, nos ha explicado todo sobre los peajes y otros impuestos que vienen

"Pagar por usar las autovías es algo que viene, quitaos de la cabeza lo contrario"

Como cada semana, el analista económico Javier Ruiz se ha pasado por 'Moneytalks', en directo en nuestra cuenta de Instagram, para bajarnos a tierra los grandes titulares de la prensa económica que marcan la actualidad. En esta ocasión ha charlado con nosotros de qué novedades se avecinan en cuanto a impuestos, sobre todo de uno que ha estado en boca de todos esta semana: los peajes.

"Pagar por usar las autovías es algo que viene, quitaos de la cabeza lo contrario", ha comenzado adelantando. "Este es el tercer intento de implantar peajes en las autovías y las carreteras. A todos los del PP que se indignan con esto, recordémosles: Ana Pastor en el 2012 ya lo intentó. A todos los que se indignan en el PSOE, recordémosles: en el año 2018 también se intentó y tenía el consenso del partido", ha aclarado. "Vamos ya por la tercera intentona, así que o sale ahora o saldrá dentro de unos años, pero vamos a pagar por ir por autovías".

"Lo que plantea el Gobierno", nos ha explicado Javier, "es pagar un céntimo por cada kilómetro". "Esto sería que cada 100 kilómetros es un euro y un viaje a Valencia desde Madrid, costaría unos 3,61 euros". Sobre las exenciones, el experto ha puntualizado que "los transportistas, teóricamente, estarán exentos". No obstante, "no está relatado si los demás profesionales también lo estarán". El pago que se plantea es "para reparar esas mismas carteras que, por el rodamiento, se degradan. Por tanto, no habrá, teóricamente, exención para coches no contaminantes porque degradan las carreteras igual, independientemente de lo que contaminen".

"Vais a oír altísimos decibelios sobre este tema", ha alertado sobre el debate de los peajes, "el que lo critica y hace años lo proponía, y el que lo propone y hace años lo criticaba. Por parte de los dos: PP y PSOE". Y, más allá del ruido político, el argumento es que las carreteras se van a arreglar igualmente: "las van a arreglar si no subiendo el IRPF, pero de esta manera las paga sólo quien las usa"

El problema, según el analista, es que hay un argumento en contra que es fundamental y es que es una medida regresiva: "Se dice 'Yo pago los mismos tres euros que un millonario que va en Rolls-Royce' y es verdad. Aquí van a pagar más los que tienen menos. Es el argumento en contra". Sin embargo, el argumento a favor es "el de la transparencia". "No parece muy justo que el que vive en Madrid y no sale de Madrid, pague la red de carreteras que no usa. El argumento a favor es que es mejor pagarlo a la luz y que quede claro a dónde va a ir ese dinero".

Respecto a cómo está el panorama en nuestros países vecinos, Javier ha opinado entre risas que "esto es hacernos europeos para palmar". Ha explicado que 23 de 27 países europeos ya tienen este sistema en el que se paga por autovías, "no autopistas, pero sí autovías". Además, "en 15 de esos países se paga por todo tipo de carreteras". Según su opinión, "vamos camino de empatar en peajes. Vamos camino de ser el país número 16".

Y otro debate que ha surgido es sobre el perímetro del estado de bienestar. "El estado de bienestar es la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios básicos. ¿Las carreteras lo son? Creo que las infraestructuras deberían ser parte del estado de bienestar, pero el debate es hasta dónde llega éste".

Además, uno de los espectadores de nuestro directo, en los comentarios a tiempo real, ha hecho saber que el mantenimiento de carreteras ya se paga con otros impuestos, información que el periodista ha ampliado: "Existe el impuesto de circulación, que pagas al Ayuntamiento y es dinero que va de tu ciudad para dentro. Existe el impuesto de hidrocarburos, que también está dedicado para esto e impuestos sanitario. Por tanto, esto será la tercera tasa para usar la carretera".

Otros impuestos al transporte

Se espera, también, la subida de otros impuestos al transporte: "hay dos impuestos más que vienen". Principalmente, al transporte aéreo. ¿Será esto el fin de los vuelos baratos? "Los impuestos a la contaminación en los vuelos han estado subiendo y subiendo, asumid que habrá algo más de coste en los billetes, pero hay tal competencia que el modelo de aerolíneas baratas seguirá. No todas podrán sobrevivir, pero ese modelo está ahí".

"Si tenéis coche y estabais preocupados por los peajes: vendrán, además, una subida del impuesto de matriculación a los coches más contaminantes y una subida al diésel", ha informado el experto.

Las tres subidas tienen la misma clave: más impuestos a quien más contamina. Para Javier, "el coche eléctrico o hibrido es la solución. Los demás y los combustibles, cada día van con más impuestos. Esto es lo que viene en impuestos en todo el planeta". No obstante, "si tenéis coche de gasolina o diésel, podréis cambiar a eléctrico; está cubierto por una subvención pública", nos explicaba Javier en el 'Moneytalks' del pasado 17 de abril. Subvenciones que vendrán a cargo de los fondos europeos que vaya recibiendo España.

Esto está viniendo acompañado de una bajada en los precios del tren. Se ha liberalizado el tren de alta velocidad. "En Francia ya tienen un trayecto a Barcelona por 9 euros. Hay un palabro, 'transferencia modal', que es lo que quiere el Gobierno: dejad de usar el coche y el avión que contamina más y pasaos al tren. Los incentivos que esta poniendo el Gobierno son para dirigir en esta dirección".

Desgravación por declaración conjunta

Otro asunto que esta semana nos ha traído de cabeza y que esperábamos con ansia que Javier nos aclarase es qué ha ocurrido estos días con la eliminación de la deducción por la declaración conjunta del IRPF. ¿Qué ha pasado? ¿Fue realmente una errata? "La de la errata es la excusa más creativa que yo he escuchado hasta hoy", ha contestado Javier con ironía.

Lo que ha pasado es que "el Gobierno mandó un primer borrador a Bruselas, de 384 folios, un resumen ejecutivo del plan de reformas. En él se dice que se van a cargar esto de la declaración conjunta. Ahora hay desgravación por que las mujeres se queden en casa y lo que quieren es que se incorporen al mercado laboral. La declaración conjunta es una figura un poco arcaica". De manera gráfica, utilizando su estantería de libros a modo de esquema, Javier ha explicado en qué consiste esa tributación conjunta y en las exenciones que conlleva y conllevaría si le modelo cambia. [Dale play al vídeo de la parte superior para ver la explicación completa]

"Cuando los medios publicamos esto, llaman y dicen que esto no es así, que ha sido un error y que ellos realmente no quieren hacer esto. Se monta tal cristo a 24 o 48 de votar, que el Gobierno se echa para atrás. Ayer se reenvió el documento a Bruselas, en el que ya no aparece esto. Creo que, de momento, la declaración conjunta se mantiene. Pero se dijo y después se eliminó del todo. Y salió María Jesús Montero a culpar a los que lo habíamos publicado y a decir que era una errata. ¡Una errata de un folio entero!"

Impuestos en Madrid

Al final de la charla, ha habido tiempo también para hablar sobre qué les espera a los madrileños en materia de impuestos. A pesar de que, tras las votaciones del pasado 4 de mayo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no cambia, la campaña de Isabel Díaz Ayuso se ha apoyado en una bajada de impuestos. "A todos los que estáis esperando el paraíso fiscal frente al infierno fiscal, ni una era el paraíso ni la otra el infierno. No va a haber una gran diferencia en materia fiscal", ha manifestado el experto.

"Hay varias cosas que quiere hacer Ayuso. La primera: reducir el tramo autonómico del IRPF. No el impuesto, sino el tramo autonómico. Lo quiere reducir medio punto. Es decir, si pagas un 24, pagarás un 23,5. Esos cuatro o cinco euros no nos van a cambiar la vida", ha comentado.

La segunda cosa que quiere hacer es mantener los impuestos de sucesiones y patrimonio. Según nos ha explicado el analista, "sucesiones se puede mantener, pero el Gobierno central quiere estatalizar y uniformizar patrimonio. Madrid puede decir pero es el Estado quien puede legislar".

"Y luego hay otras cuestiones y otras ayudas, que ahora vamos a ver si vienen. En Madrid se ha hecho bien desde el punto de vista de dejar abrir a la hostelería, pero mal en cuestión de ayudas", ha opinado.