Javier Ruiz, a los jóvenes: "No se puede poner en riesgo la recuperación económica por dos cubatas"

Cada viernes en 'Moneytalks', en directo en Instagram, Javier Ruiz nos explica de manera sencilla los grandes titulares de la prensa económica

Esta semana nos ha hablado sobre los preocupantes datos de pobreza de nuestro país

"Estos datos de pobreza son intolerables en cualquier país desarrollado. No entiendo cómo no abre todos los telediarios"

Esta semana han salido publicados los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, que arrojan datos sobre el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social.

Sobre estos datos ha hablado Javier Ruiz en 'Moneytalks', su espacio de intervenciones en directo en nuestra cuenta de Instagram. Puedes ver el vídeo completo en la parte superior de este artículo.

La pobreza es "un problema crónico en España y que se ha agravado con el covid" y este problema deriva de la enorme tasa de paro que tenemos, "que también es crónica", ha explicado el experto.

¿Pero qué significa hablar de pobreza? "Significa dos cosas: pobreza relativa, que es la que sufre la gente que está por debajo de 800 euros al mes; y los hogares de cuatro miembros que no llegan a 20.000 € al año y que, con poco más de 1000 euros al mes, tienen que comer dos padres y dos niños".

Enseñando un gráfico en pantalla, el analista nos ha mostrado cómo la pobreza relativa ha crecido más de un punto este año y también lo ha hecho la pobreza severa: "La pobreza en nuestro país se disparó con la crisis anterior, había ido bajando, pero ya estamos al alza otra vez"

Esto se traduce en que 1 de cada 4 hogares en España tiene problemas para pagar la luz, los gastos del hogar, mantener la temperatura en casa o problemas para comer carne, pescado o pollo un par de veces por semana.

De un 8,3 % que antes no podían pagar los gastos del hogar, estamos ya en un 14 %. En 1 de cada 3 hogares no pueden pagar la calefacción o el aire acondicionado. Y un 5,4 % de los hogares no pueden pagarse una alimentación saludable.

"Este problema va a más", ha alertado Javier. "La pandemia ha destrozado todo lo que habíamos conseguido los últimos años. Estamos en datos de 2014, en plena crisis de Lehman Brothers".

Nadie esperaba una subida así, por lo que toca plantearse si la red social que se ha tejido es suficiente, si los ERTE son una medida suficiente y si el Ingreso Mínimo Vital es el suficiente. "La respuesta, con estos datos, es que no", ha comentado el analista. "Estos datos de pobreza son intolerables para cualquier país desarrollado, no entiendo cómo no abre todos los telediarios".

Javier ha explicado que "hemos tenido muy malos datos y un histórico muy malo, pero esto refleja que en la pandemia ha ido a peor porque han ocurrido dos cosas: se ha disparado el paro (y cuando se dispara el paro, se dispara la pobreza) y hay mucha población mayor, que son los que más se han empobrecido". "Pero, ojo", aclara, "no son los más pobres, esos siguen siendo los jóvenes: el 31 % de ellos está en riesgo de exclusión".

Según el experto, la solución al problema pasa por "desatascar el Ingreso Mínimo Vital y empezar a desatascar el sistema laboral por abajo". "Este mercado de jóvenes cobrando 700 € no funciona, no se pueden pagar las pensiones así".

Tenemos población que va a trabajar todos los días y tiene problemas para pagar las facturas

Al hilo de esto, el periodista ha comentado el preocupante dato de pobreza laboral que existe en nuestro país: "Se puede ser pobre con trabajo". El 17 % tiene trabajo, pero aun así no tiene suficiente para vivir: "No podemos tener población que tiene trabajo, va a trabar todos los días y tiene problemas para pagar las facturas".

La tasa AROPE (tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) muestra un alto grado de población en riesgo de exclusión y "esto debería hacernos reflexionar". "No entiendo como esto no es la primera preocupación política y periodística" se ha alarmado Javier.

Como ejemplo de país que ha atajado de alguna manera efectiva esta crisis, está Estados Unidos, "que no es un país especialmente bolivariano". Allí se han entregado cheques a la población con "unos umbrales extraordinariamente generosos y se ha que mucha gente esté, en algunos casos, mejor que antes de la pandemia". De manera realista, Javier ha comentado que entiende que hay que tener los fondos que tiene Estados Unidos, pero que cree que también se trata de una cuestión de voluntad política.

Con respecto a nuestro país, ha recordado que el 11 de marzo se aprobaron las ayudas directas a las empresas y "estamos a 16 de julio y todavía no han llegado esas ayudas a ninguna empresa". En su opinión, "se están arrastrando los pies y es muy peligroso: es una cuestión de voluntad política".

Están aumentando ciertos márgenes empresariales, pero no las nóminas, estamos redistribuyendo mal otra vez

Además, paralelamente al aumento del paro y la pobreza, estamos viviendo un aumento de los gastos de la economía familiar: "La luz se dispara, llevamos un 34,6 % de subida de la luz en lo que llevamos de año. La factura ha pasado de en torno a 50 € a 84 € al mes. Los carburantes han subido un 16 % la gasolina y un 16,3 € el gasoil. Llenar el depósito cuesta 70 € y cada viernes es más caro". "Si tenemos los salarios atascados y las facturas cada vez más altas, tenemos un problema. Están aumentando ciertos márgenes empresariales pero no las nóminas. Estamos redistribuyendo mal otra vez", ha denunciado.

Para explicar los datos de pobreza en tramos de edad, ha mostrado otro gráfico en el que hemos podido ver que entre la población mayor, un 20 % está en ese umbral: "Es pobre 1 de cada 5". Entre los jóvenes, "1 de cada 3". Y por nivel educativo, el porcentaje aumenta según disminuyo el grado de formación: "La gente con educación mayor tiene una pobreza menor".

"Tenemos un problema entre los jóvenes [31 % de pobreza] y entre la gente menos formada [36 % de pobreza entre las personas que sólo tienen la educación primaria]. Esto se puede solucionar formando a esa población y reforzando la vigilancia de cómo se contrata a la población joven", ha denunciado.

Como ejemplo de este problema, Javier ha comentado la noticia de que en Murcia faltan camareros: "Me da la sensación de que lo que falta no es mano de obra, sino condiciones dignas de trabajo". "Si tu modelo de negocio es subir a un chaval en una bici, que él corra con todos sus gastos y pagarle una miseria, no tienes un modelo de negocio, tienes explotación laboral. Tenemos que dejar de normalizar modelos que son simplemente explotación laboral".

"Este problema requiere de acción política y no es comprensible que esto no sea el primer asunto", ha rematado.

"La clave ahora mismo es qué pasa con los chavales de menos de 30 años porque lo mismo que digo que hay que salvar a los chavales, digo que ellos tienen que salvarse a sí mismos también. Tienen que ser conscientes de su responsabilidad. Los que van al botellón son capaces de cargarse la economía, se están jugando su propio futuro económico. Los trabajos de verano son los que cogen los chavales que se asoman a su primer trabajo, al mercado laboral. 1 de cada 2 parados está en situación de pobreza y esto solo se corrige si el mercado turístico vuelve. Así que una parte nos corresponde a nosotros y hay otra parte que les corresponde as los jóvenes: hay que tener responsabilidad y cabeza este verano. No se puede poner en riesgo la recuperación económica por dos cubatas", ha desarrollado, tajante.