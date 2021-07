A partir de ahí, la polémica explotó. Hasta el punto de que hasta Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha levantado la mano en contra de las palabras de su ministro : "A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible".

Pero ¿por qué tanto revuelo con unas declaraciones que, en principio, no decían nada nuevo y que no estuviese ya sobre la mesa? Ha sido, en palabras de Javier Ruiz, que como cada semana ha venido a ' Moneytalks ' a explicarnos de menara clara y sencilla los titulares de actualidad , un debate que "echa chispas". Y es un debate para el que hay que tener datos, por eso nuestro experto ha abordado este tema en directo en nuestra cuenta de Instagram : para bajarnos a tierra toda la información al respecto. [Puedes ver la charla completa en el vídeo de la parte superior]

Lo primero que nos ha explicado es que este tema "está en la agenda 2050" y que " el Gobierno tiene el compromiso de reducir el consumo de carne ", pero que "se ha calentado el debate de una manera increíble". Entonces, ¿qué ha ocurrido? "Lo sorprendente de todo esto es que hemos llegado a un momento político en el que no importa lo que digas sino quién lo diga. Y como lo ha dicho Garzón, esto se polariza mucho más".

En el documento 2050, el Gobierno dice que España tiene un consumo de carne entre 2 y 5 veces por encima de lo que recomienda la OMS , "no dice 'prohibamos la carne', dice 'moderemos el consumo". "El compromiso del Gobierno, no de Garzón", ha recalcado, "dice que hay que impulsar la lucha contra la deforestación". Lo que ha ocurrido es que el debate "se polariza" y eso hace que "se tape" la necesidad real de abordar este tema.

La industria cárnica en España es "extraordinariamente potente", es la cuarta del país. Por eso, Javier Ruiz cree que " hay que equilibrar , como en pandemia, qué pasa con nuestra salud y qué pasa con nuestra economía ". "Así es como yo creo que habría que haber llevado el debate: de manera sosegada. Pero claro, el sosiego no se lleva", ha opinado. " La cárnica es una industria muy potente y es necesario equilibrar estas dos cosas, pero si queremos que cambiar todo esto, tenemos que poner dinero para cambiar hábitos, dar consejos..."

"Pedro Sánchez ha hecho un cálculo, y ha calculado que, con la situación económica que tenemos, no era el momento de hablar de esto. Garzón forma parte de una orquesta, no es un solista. Y ese ha sido el error. Pedro Sánchez ha dicho que hay mucho juego en lo económico. Garzón no puede plantear esto sin convenirlo con el Gobierno, porque ahora tienen que salir todos los miembros del Gobierno a apostar por el chuletón", ha comentado.