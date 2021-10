Javier Ruiz, sobre los Presupuestos: "Están hechos para mayores y jóvenes, a los uppers de 50 les toca pagar más impuestos"

Hay más pensionistas, viven más tiempo y las pensiones se revalorizan. Van a subir lo que suba el IPC: "Todavía no está determinada la subida, va a ser cercana a un 4 %, pero se calculará con el IPC que cierre noviembre y la media de 12 meses". En ese sentido, el experto ha aclarado que las pensiones van a subir lo mismo que suba la cesta de la compra y esto ahce que no se pierda poder adquisitivo.

Los mayores y los jóvenes son los beneficiarios del grueso del presupuesto, aunque Javier ha mostrado desconfiar de la verdadera intención de esto: "Hay 10 millones de votos entre los mayores y 7 millones de votos entre los jóvenes, me huele que hay una parte de 17 millones de votos en juego , pero eso soy yo, que soy un mal pensado".

Con respecto a esa población que está en medio de esas dos edades, el analista ha afirmado que "a los uppers más jóvenes les toca la parte negativa: pagar más impuestos" . Vamos a pagar un 8,1 % más de impuestos (más IRPF, más IVA, más impuestos especiales como el del alcohol o las gasolinas…), pero no porque los impuestos suban, sino porque va a haber más gasto y con ello se va a recaudar más. No sube la presión fiscal, pero se recauda más al aumentar la actividad: "La realidad es que de los 200.000 millones que se recaudan, 175.000 los vamos a pagar las clases medias y los consumidores".

Como contrapunto, "las grandes empresas no van a pagar más". Javier nos ha explicado que "van a pagar en 2022 lo mismo que pagaban en 2014, en plena crisis". "Las grandes empresas se siguen librando. Aunque el discurso del Gobierno sea que sí, la verdad es que no", se ha quejado. Los datos que nos ha ofrecido son que 1.070 empresas van a pagar 400 millones, "eso significa que compañías que tienen volumen de negocio de millones van a pagar 300.000 €". Esa subida "no es nada", ha opinado, "es mentira que las empresas lo van a pagar".