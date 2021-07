Javier Ruiz, sobre la crisis: "No estamos saliendo todos y no estamos saliendo más fuertes"

"Seguimos en número de parados por encima de lo que tendríamos que estar, 310.000 personas no han recuperado aún su trabajo", ha explicado el experto. No obstante, la EPA muestra un aumento de la ocupación de 464.900 personas y la tasa cae hasta el 15,26 %.

En términos de crecimiento económico, estamos creciendo, pero hay que esperar a los trimestres siguientes para ver si esto se consolida o no: "Esto va bien, pero no nos creamos las campanas que dicen que todo ha terminado ". "Habréis escuchado estos días dos argumentos a los políticos: el Gobierno diciendo que la pandemia se ha acabado ya y la oposición anunciando el Apocalipsis. Ni una cosa, ni otra. Estamos en el medio", ha expresado el periodista.

Lo que estos datos también reflejan es que se mantiene un mal endémico de nuestro mercado laboral: la temporalidad. La temporalidad sigue subiendo, la recuperación que se está dando no es de contratos firmes, es "una recuperación frágil". Según Javier Ruiz, tenemos una tasa de temporalidad más alta que los niveles prepandemia. Además, hay 1.157.000 hogares con todos sus miembros en paro, lo que demuestra que ciertos estratos sociales más bajos no están pudiendo salir de esta crisis: "No estamos saliendo todos y no estamos saliendo más fuertes. Esto, todavía, hay que corregirlo".