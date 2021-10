Javier Ruiz, sobre los salarios en España: "Están congelados desde 1979"

Esta semana, hemos quedado con Javier Ruiz en 'Moneytalks' (en directo en nuestra cuenta de Instagram ) para hablar de una frase: "Páguenles más". El "Pay them more" de Joe Biden ha llegado al Congreso , de la mano de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social. Dos ideologías muy diferentes, pero un mismo diagnóstico: subir los salarios.

Javier ha explicado que el debate que están teniendo en Estados Unidos y el que estamos viviendo en España son distintos completamente: "Aquí estamos viviendo una glaciación salarial, los salarios están congelados desde 1979. Están año a año empatando con los precios, pero aquí no estamos pagándoles más. Es un eslogan político para el Gobierno, una desgracia para la derecha, pero no es verdad, no han ganado poder adquisitivo desde 1979 y tenemos un problema porque aquí no estamos discutiendo el 'pay them more', aquí estamos pagando menos".