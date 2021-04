Javier Ruiz desmonta las cifras de Florentino: "Es una batalla por el dinero, quieren convertir el fútbol en un cártel"

Nuestro analista económico se ha pasado por Instagram para "poner las cosas en perspectiva" y explicarnos en directo todas las implicaciones económicas que hay detrás de esta polémica . Para comenzar, ha resumido que esto "sólo se trata de dinero y poder". "¿Esto salva el futbol?", se ha preguntado. "No, salva el poder de quien lo quiere controlar. No parece que esté en riesgo la rentabilidad ". [Dale al play al vídeo de la parte superior para ver la charla completa].

Y para ejemplificarlo, como siempre, ha argumentado sus aseveraciones con los datos en la mano: "Paralelo a La Liga y a la Champions, corre un informe sobre 'la otra liga', la liga de la pasta. Hay una liga en el deporte que es la económica . Y lo que dice es que estos clubes son grandes clubes con mucho dinero y mucho beneficio . Esta Liga 2021 van a ganar 'sólo' 7.300 millones de euros de beneficios, que eso no lo ganamos nosotros en una noche. No está en riesgo el deporte. Es una batalla de poder y, sobre todo, de dinero".

"Hay que aclarar que dejar de ganar no es perder. Las pérdidas son absolutamente falsas", ha explicado Javier, mostrando en un gráfico lo que ganan los 20 clubes más importantes del mundo: "9.300 millones el año pasado. Este año han ganado 8.200 millones. No han perdido. Han ganado menos. Y en esta nueva temporada pierden otro 10% porque no han vuelto los eventos con público. Se ha dejado de ingresar dinero, sí, pero no se ha ido a pérdidas. Los clubes ganan muchísimo dinero".