Javier Ruiz: "Tras la pandemia, el perfil de los compradores de vivienda es de más mayores y más ricos"

El experto asegura que el mercado inmobiliario ha vuelto a la normalidad y que estamos igual que antes de la pandemia: " Lo primero que se ha recuperado en este país el ladrillo ". No obstante, no tenemos el mismo tipo de compra ni el mismo tipo de comprador. "Lo que tenemos es un comprador más mayor y más rico , es lo primero que ha cambiado", nos explicaba.

El perfil del comprador es de uppers que, en otras circunstancias, no se hubiesen cambiado de casa, pero la pandemia ha provocado y acelerado que sí lo hagan. Uppers que no buscan su primera vivienda.

En segundo lugar, el cambio más notorio se da en el tipo de vivienda que se está comprando, ya no se busca el centro de la ciudad : "El 80 % de las capitales de provincia han perdido población".

El comprador es distinto y también lo es el tipo de compra. Se da lo que Javier Ruiz llama "el efecto mansión": buscamos jardín, distancia y espacio . "El mercado inmobiliario ha vuelto, pero no ha vuelto igual", ha resumido. Algo que nuestra experta en arquitectura, Paz Martín, ya nos adelantó hace un tiempo en una de sus intervenciones en 'La edad por el tejado' .

Con todo, no se ha dado lo que ocurrió en la crisis anterior: no se han desplomado los precios: "Veníamos de niveles que ya habían ajustado precios y la mayoría de gente a partir de 35 y 45 años también ha ajustado salarios. Hay chollos, pero, en general, no hay desplome de precios", ha aclarado.