Javier Ruiz, sobre lo que nos espera en 2022: "Las subidas de los precios seguirán los próximos seis meses"

Con el IPC por las nubes y la cesta de la compra, por tanto, cada vez más cara, Javier Ruiz analiza el por qué de esta subida durante 2021 y que nos afectará también en 2022. "Salvo que se de la vuelta la luz, y no lo parece, los precios están así de altos y van a durar un tiempo . Están disparados en todo, y hay varios motivos para ello: los precios de los alimentos, con una subida del 28%, que significa que la gente más pobre, está peor. Además, distribuir es cada vez más caro y tenemos un problema de luz. La subida de la luz es la subida del pan. Pagamos más en luz cuando compramos el pan que en trigo". Sobre un horizonte temporal del problema, Javier Ruiz indica que, como mínimo "esto va a durar seis meses. Todo va a ser más caro hasta la mitad del año".

Frente a los datos negativos del alza de los precios, lo positivo llega con los datos del paro: "El empleo está disparado, como no ha estado nunca. Entiendo que para hacer política hay que darle al que está en frente, pero cuando el PP dice que el dato del paro no es malo, es porque realmente es espectacular. Yo no había visto una tendencia semejante jamás. Y esto se debe a que se está disparando las ventas minoristas. Las ventas diarias se han disparado a lo largo de diciembre", comenta Ruiz.