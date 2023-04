Además, no es una práctica infalible para detectar precozmente un cáncer de próstata. En realidad, con el tacto rectal solo es posible explorar la parte más periférica de esa glándula. No es posible saber qué está ocurriendo más allá de la zona rectal , que es dónde se originan aproximadamente tres cuartas partes de los cánceres, pero no todos.

En cualquier caso, Martínez-Ballesteros insiste en que el tacto rectal "no debe ser el motivo que nos infunda miedo para no ir al urólogo". En el caso de que sea realmente necesario ser practicado hay que saber que "no es una exploración cruenta, ni humillante". El médico tiene que hacer por que el paciente se encuentre en un ambiente cómodo y no hostil.