De todo eso han hablado las anteriores entregas de 'Divorciarse con humor' , el formato de Uppers presentado por el periodista Miguel Ángel Bargueño , autor de 'Yo, tú, ex'.

'Divorciarse con humor' no es un formato de autoayuda ni, mucho menos, una recopilación de pautas de experto. En cambio, sí es el diario de una situación vital por la que solo en 2021 pasaron más de 170.000 personas , según datos del INE.

Seguro que conoces a alguna pareja divorciada. Y puede que tú mismo estés divorciado. ¿Te extraña si te sientes mejor que antes? No es raro: para eso te has divorciado. Para no vivir a medio gas y seguir disfrutando de las cosas buenas de la vida.