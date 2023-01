Tirar de humor para divorciarse es una buena idea. Hay que echarle cierta gracia porque, aunque los primeros meses sean complicados, siempre hay una luz al final del túnel, aunque el túnel nos parezca eterno. Divorciarse exige determinación porque perdemos muchas cosas: ya no tenemos la vida tan ordenada como antes, dejamos de compartir tareas domésticas, nos enfrentamos casi en solitario a la educación de los hijos, cambiamos de casa (a peor) y, por si fuera poco, no andamos sobrados de dinero dinero. De todo eso han hablado las anteriores entregas de 'Divorciarse con humor', el formato de Uppers presentado por el periodista Miguel Ángel Bargueño, autor de 'Yo, tú, ex'.