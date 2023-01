Bargueño, autor del libro 'Yo, tú, ex', propone una reacción en positivo: "¡Tienes que celebrarlo! Hay que brindar con champán. Es un motivo de celebración porque por fin te va a dejar en paz. Si te retrasas unos minutos cuando dejes a los niños, no te va a decir nada porque tiene la cabeza en un asunto mucho más interesante" , asegura el periodista.

La otra estrategia que propone es algo más arriesgada, pero todo vale cuando está en juego la relación con tus hijos. "Si tu ex tiene pareja, no vas a sentir celos porque esa persona ya no significa casi nada para ti. El único resquemor es que pueda interponerse entre tú y tus hijos". Si es así, ¿qué se puede hacer? "Pon verde a esa persona; tu ex ya te está poniendo verde a ti", explica.