"El divorcio es una maravilla. No vas a estar en la gloria, no, vas a estar mejor". Así de contundente se muestra Miguel Ángel Bargueño en la nueva entrega de 'Divorciarse con humor', el formato de vídeos en el que cada semana el periodista, autor de 'Yo, tú, ex' desgrana con ironía las vicisitudes que supone embarcarse en un divorcio