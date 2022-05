Fue un ídolo adolescente durante la década de 1970. Pero como muchas jóvenes estrellas, pasó de pop star a juguete roto. Un pelo rubio rizado con flequillo tapándole la cara, ojos azules y unas facciones angelicales. Leif Garrett se hizo famoso en España gracias a la canción 'I Was Made For Dancin', con la que alcanzó el número 1 en las listas. Pero en Estados Unidos era una de las voces infantiles más relevantes del momento.

Debutó en el cine a la edad de 8 años en la película 'Bob & Carol & Ted & Alice', y más tarde, en 1975, a la edad de 14 años, es contratado para protagonizar la serie de televisión 'Three for the Road' de la CBS, junto a otros actores como Alex Rocco y Vincent Van Patten. Es esta serie la que le lanza al estrellato y aumenta su popularidad. Una ficción de 12 semanas sobre un padre y sus dos hijos que lloran por la pérdida de su madre.