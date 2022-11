Tan importante en el éxito popular del cine quinqui fueron las peripecias pegadas a la calle que se contaban en aquellas películas como la música que las acompañaba. Hoy no podemos disociar lo quinqui de las rumbas canallas de los Chichos, los Chunguitos, los Chorbos o los Marismeños, pero lo cierto es que no siempre fue así. El crítico musical José Manuel Gómez Gufi recorre en el vídeo de esta nueva entrega de 'Salseo Quinqui' la evolución de la banda sonora del género y cómo terminó encontrando su identidad.