La incursión de Carlos Saura en el cine quinqui con 'Deprisa, deprisa' es la gran obra maestra del género, y probablemente la que marcaría el inicio de su declive. El cine sobre la marginalidad y la delincuencia juvenil española quedaba legitimado con e l Oso de oro conseguido en la Berlinale de 1981. Bajo la mirada de autor del director oscense lo quinqui obtenía una respetabilidad que nunca alcanzó con las películas de José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia. Pero si 'Deprisa, deprisa' ha perdurado como una cinta de culto también es porque alberga uno de los temas más inolvidables del género, el 'Me quedo contigo' de los Chunguitos . El crítico musical José Manuel Gómez Gufi nos cuenta en el vídeo de una nueva entrega de 'Salseo Quinqui' los secretos de una rumba que ha enamorado a varias generaciones.

Hay que recordar que ese mismo año en el que rueda 'Deprisa, deprisa' Saura dirige también 'Bodas de sangre' con el bailaor Antonio Gades , el pistoletazo de salida a su carrera en el cine musical que tanto reconocimiento le daría. Pero en su cinta quinqui ya está probándose como director de musicales porque en ella la banda sonora tiene un papel fundamental. Y ahí entra el 'Me quedo contigo' de los Chunguitos, tema central y omnipresente casi en cada plano del filme, una inolvidable joya rebosante de melancolía y angustia, vanguardista en sus arreglos contra todo pronóstico.

"Si me das a elegir / entre tú y mis ideas / que yo sin ellas / soy un hombre perdido / ¡Ay, amor! me quedo contigo'. Así cantaban los Chunguitos una melodía que no ha dejado de captar adeptos a su causa. Desde Antonio Vega hasta la misma Rosalía, que emocionó en la gala de los Goya de 2019 con una versión acompañada por el Cor Jove del Orfeón Catalán y que servía de reconocimiento por parte de la catalana a todo lo quinqui.