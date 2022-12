La intrahistoria de Remedios Amaya y su barca: "Qué pena que se haya quedado el chiste de los cero points"

Pero probablemente todo fue lo que podía ir mal fue peor. La canción escogida, 'Quién maneja mi barca', de Isidro Muñoz, Manolo Sanlúcar y José Miguel Évora, era un tema visionario en clave de flamenco pop electrónico que "no estaba mal pero no era la mejor para ella", según nos cuenta Gufi. Diez años después lo étnico sería un valor añadido. Por no hablar de que en 2022 una española cantando flamenco fuera de nuestro país es lo más 'cool' que puede haber. Pero en 1983 aquel ritmo sincopado, entre árabe y sinfónico, fue recibido como algo chirriante, e incluso hortera, y naufragó estrepitosamente.