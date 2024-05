¿El alimento del futuro? En Finlandia están empezando a producir una proteína a partir del aire

¿Estamos ante el descubrimiento de una nueva 'especia' como la de 'Dune'? Tampoco te flipes. Se trata más bien de una proteína que se origina a partir de un organismo unicelular natural no modificado (un microbio), por lo que no deja de ser una proteína 'natural', aunque no se cultive de forma tradicional. "Solein -dicen sus fabricantes- es un ingrediente proteico que incluye todos los aminoácidos esenciales similares a la proteína de soja y puede reemplazar la proteína en prácticamente cualquier alimento". Además, ya que según afirman, la principal materia para el 'cultivo' de la proteína es el propio aire, el desarrollo de esta tecnología, transformará la forma en que la humanidad se alimenta ya que utiliza run recurso infinito como el aire.