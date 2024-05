Dicen los lugareños que nunca deberías visitar Alaska siendo muy joven porque la belleza de 'lo salvaje' puede hacer que el resto del mundo deje de parecerte interesante. Dicho de otra manera, hay cosas que ocurren en Alaska que no podrían ocurrir en ningún otro lugar. Y si no que se lo pregunten a Jodie Foster. Sin embargo, el amplísimo territorio -su nombre significaría tanto 'tierra grande' como 'el objeto contra el que la acción del mar es dirigida'- que fue comprado por el gobierno norteamericano a los rusos a finales del s. XIX, es hoy noticia no por las maravillas que esconde, sino por un fenómeno que se vuelto alarmante en las últimas décadas: muchos de sus ríos están dejando de ser azules para adquirir un tono naranja o cobrizo.