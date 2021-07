Además de la orina, han desarrollado un parche con una batería de papel que se compone por un circuito electrónico y que va colocado en el brazo de tal forma que absorbe el sudor que genera la energía en la batería. Una vez se usa puede desecharse tranquilamente porque no tiene ningún tipo de impacto ecológico. "La electrónica es muy sencilla porque la misma batería es fuente de energía y sensor a la vez" , expone.

Por su parte, para la sangre el glucómetro aún es un prototipo de laboratorio fabricado con materiales no tóxicos que se puede tirar tras un solo uso. Su funcionamiento es sencillo, se coloca una gota de sangre en la pila y se extrae la energía de la glucosa al oxidarla que no solo ofrece energía, también indica los niveles de glucosa de cada uno en sangre.

El cambio no es fácil, pero tampoco es imposible. Con estas baterías de papel se lograría reducir el uso de las pilas de botón que contienen elementos contaminantes y corrosivos. Con estas baterías se puede generar energía más benigna, “usamos carbono, metales no tóxicos, y reemplazamos los electrolitos corrosivos por los mismos fluidos (orina, sangre o sudor) que queremos analizar”. Aún así, la investigadora es consciente de que el nivel de energía no es comparable con las pilas al uso, pero más que suficiente para aplicaciones de pequeño formato o de un solo uso.