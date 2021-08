Juan Picos, experto forestal: "El yogur o la carne que compres puede evitar un gran incendio en el monte"

No existe una varita mágica para detener a estos auténticos dragones que destruyen con su fuego todo lo que encuentran por delante. Ni cientos de medios, ni toda el agua que se le eche. En nuestro país, a pesar de contar con uno de los mejores dispositivos de extinción del mundo , la clave, una vez más, está en la prevención, una materia en la que aún no sacamos buenas notas.

"Esos incendios solo se matan de hambre", explica Picos. "Cuando ellos deciden que ya no van a comer más. No hay mucho más que hacer, porque estamos hablando de miles de kilovatios por metro lineal de fuego, y ahí no puede estar delante ni una persona ni una máquina. Cuando encuentran áreas que no están disponibles para arder es cuando podemos combatirlo, pero podremos hacerlo porque antes habremos preparado el territorio. Si no está preparado, no hay nada que hacer, solamente defendernos como podamos".