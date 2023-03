Nuestro móvil está repleto de aplicaciones . Muchas de ellas no sabemos ni para qué sirven porque vienen prestablecidas de fábrica cuando lo encendemos por primera vez, algunas directamente ni nos hemos dado cuenta de que están ahí. ¿Por qué? Porque por lo general utilizamos siempre las mismas en nuestra vida cotidiana. Por esto mismo es importante saber qué tenemos en nuestros teléfonos , porque hay algunas apps que pueden estar infectadas y, sin que nos demos cuenta, robarnos datos que pueden ser muy importantes.

Al parecer, los cibercriminales han creado un nuevo malware , al que ya se le conoce como Hook , y por el que estos pueden tomar el control del móvil a partir de algunas aplicaciones que permiten que nos roben información sensible, como pueden ser datos personales, imágenes e incluso los más delicados, los bancarios o los mensajes intercambiados con otras personas.

Sin embargo, ahí no queda la cosa, ya que al hacerse con el control del teléfono no solo pueden acceder a la información almacenada en el dispositivo, sino que también escribir, haciéndose pasar por nosotros , a otras personas para conseguir más información o datos de esos terceros aprovechando la suplantación de identidad.

La mayoría de las aplicaciones afectadas no tienen un gran volumen de descargas, pero sí que son números considerables. No obstante, ya han sido eliminadas de las tiendas de aplicaciones para que no puedan llegar a nuevos teléfonos. Te mostramos las aplicaciones que, si las tienes, debes borrarlas inmediatamente, y el número de descargas que han tenido en las últimas semanas.