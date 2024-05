Juan y Medio cuenta el motivo por el que no ha sido padre: "Me pesa en el alma"

El andaluz nunca ha tenido hijos , y eso que gran parte de su carrera ha hecho programas dirigidos a un publico familiar e infantil. ¿Por qué nunca ha sido padre? Hace un tiempo confesaba en una entrevista con Diez Minutos que ese tema “no siempre ha sido una decisión mía , a veces yo quería y ella no, o al revés, quizá he sido muy responsable. Cuando haces lo que quieres, como quieres, es muy difícil adaptarse a los cambios”.

“Me hubiera gustado ser padre, es algo que me pesa en el alma”, le reconoció a Bertín, al que le contó que podría haberlo sido con alguna de las parejas sentimentales que ha tenido a lo largo de su vida. “Se escapan. Cuando ven dónde se van a meter dice: anda y que te den pomada. Es gente que yo sí he querido, pero a lo mejor no he estado a la altura y han dicho: ‘eres un tío estupendo, pero no me veo contigo y con mi hijo”.