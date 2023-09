Comienzan los problemas: el narrador de Harry Potter denuncia que una IA le robó la voz

“Esto es audio -advirtió Fry- . No pasará mucho tiempo hasta que los vídeos 'deepfake' completos sean igual de convincentes". No, no pasará mucho tiempo, de hecho esta misma semana hemos conocido en nuestro país que unos adolescentes ya habían estado usando la IA para generar imágenes pornográficas con compañeras de estudios. De pronto la voz de Chiquito diciendo en inglés 'for the glory of my mother' ya no pàrece tan graciosa.