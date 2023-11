TikTok: guía práctica para activar el control parental

TikTok se ha convertido rápidamente en la red social más popular entre la población más joven y no tan joven. La adolescencia puede ser bastante dura y lidiar con el uso de este tipo de apps puede resultar complicado. “Hacer un TikTok” es una de las frases que cada vez más personas, y sin importar su edad, utilizan. Y es que ahora, si no estás en TikTok, no existes. La red social china es la segunda aplicación más descargada, ¡con más de mil millones de usuarios!