Alta cima del lirismo cinematográfico : Terminator diciéndole a John Connor "ahora entiendo por qué los humanos lloráis... pero es algo que yo jamás podré hacer". Como nuestro cyborg exterminador favorito, aunque sean capaces de procesarlas, las Inteligencias Artificiales no pueden, de momento, compartir las complejas emociones humanas. Lo que sí pueden hacer es utilizar su algorítmica potencia para ayudarnos a ligar, que es lo que importa. Aunque, atención, recientes estudios alertan que los llamados 'chatbots románticos', o lo que vienen a ser las aplicaciones destinadas a fomentar el amoroso intercambio verbal, pueden sufrir brechas de seguridad bastante graves.

Según la Fundación Mozill a, que analizó una decena de estos chatbots románticos, el 90% de estas aplicaciones pueden vender los datos de sus usuarios o compartirlos con fines publicitarios. Un 73% no da ninguna información sobre cómo gestionan las vulnerabilidades de seguridad, y prácticamente la mitad (45%) permiten contraseñas tan débiles como poner simplemente el número 1.

Y según e informe, los peligros no acaban aquí: también la mitad de las aplicaciones (54 %) no permite eliminar los datos personales que se han facilitado, entre los que puede haber las conversaciones que se han mantenido con la novia virtual. De hecho, la mayoría de estas aplicaciones dejan claro que pueden compartir la información que se haya dado a la pareja virtual con el gobierno o las fuerzas del orden sin requerir ningún tipo de orden judicial.

Un segundo punto es que la letra pequeña de las condiciones de uso de estos servicios no es clara con la utilización que hacen de los datos del usuario. "Estos datos son susceptibles de convertirse en la fuente de ingresos principal de estas empresas, compartiéndolos con compañías interesadas en perfiles de personas", apunta el profesor de la UOC. Explica que "un tercer motivo es que algunas de estas aplicaciones a menudo incluyen rastreadores que envían información a países que tienen interés en el espionaje de las personas y consideran que la privacidad no es un derecho. Y, finalmente, no hay transparencia en el tipo de modelo de inteligencia artificial fundacional utilizada en el sistema ni si se ha diseñado siguiendo las premisas de la IA responsable".