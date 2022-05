Invertir en bitcoins o cualquier otra criptomoneda es tan fácil como registrarse en una plataforma de gestión y comprar, pero la gran mayoría de quienes se meten ignoran los riesgos asociados y no entienden los conceptos básicos, mucho menos su funcionamiento. "Cada vez que alguien dice que esto es muy arriesgado, te señalan como ateo en un mundo de fervor religioso", explica Ruiz, que recomienda no invertir si no se entiende el lenguaje, y advierte: " Cuidado con los fanáticos " que venden estos activos en redes sociales como si fueran una bicoca porque puede "llevar a la ruina".

Las criptomonedas no están controladas por ningún Estado ni mecanismo regulador. Son un medio digital que no está respaldado por ninguna institución, pública o privada, ni ningún individuo. ¿Hay algo más contestario que creerse fuera del sistema?. "Mucha gente ha interpretado esto como el Salvaje Oeste, un dinero en el que no hay ni gobiernos, ni vigilantes ni regulación. Y es así. Esto tiene la parte liberal de 'me he librado del gobierno', pero cuando esto se rompe no hay mecanismos de salvaguarda", advierte Ruiz. Y añade: "Hemos popularizado esto diciendo que no hay reglas, pero no que el riesgo es enorme".